В Нижнем Новгороде стартовал национальный финал чемпионата по управлению бизнесом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Участниками стартовавшего в пятницу национального финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge стали 60 команд из 40 регионов России, в том числе победители конкурса "Лидеры России" и Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!". Об этом сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"В Нижнем Новгороде стартовал национальный финал Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. В национальном финале принимают участие 60 команд из 40 регионов России, в том числе полуфиналисты, финалисты и победители проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - конкурса "Лидеры России" (15 команд) и Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" (10 команд)", - сказано в сообщении.

Приветствие участникам и организаторам чемпионата направил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков добавил, что в чемпионате будет участвовать более 250 управленцев, госслужащих, предпринимателей, студентов и аспирантов.

По словам исполнительного директора международного оргкомитета чемпионата Жоао Энрикеша, национальный финал чемпионата в России всегда отличается масштабностью и разнообразием категорий участников. По итогам национального финала будет определена лучшая команда, которая представит Россию на мировом финале, соревнуясь с командами из более чем 20 стран.

О неделе управления и чемпионате

Национальный и мировой финалы чемпионата Global Management Challenge станут одними из ключевых событий всероссийской недели управления, которая с 24 по 30 сентября проходит в Нижнем Новгороде. В городе пройдут мероприятия, которые объединят профессионалов в сфере управления из разных регионов России и позволят участникам обсудить актуальную повестку по развитию управленческих компетенций, культуры управления в стране.

Global Management Challenge - крупнейший в мире чемпионат по стратегии и управлению бизнесом, основанный в 1980 году в Португалии и за 40 лет истории охвативший более 30 стран. В России чемпионат проводится с 2006 года, его организует РАНХиГС при поддержке Агентства стратегических инициатив. За все время участниками стали более 700 тыс. человек по всему миру и более 100 тыс. человек в России.