В МИД КНР назвали дело финдиректора Huawei произволом США

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Громкое дело финансового директора китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу свидетельствует о произволе властей США и Канады для оказания давления на передовые технологичные предприятия КНР. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Факты уже давно убедительно подтверждают, что подобные политические действия были направлены против китайских граждан, - говорится в заявлении. - Цель этих мер - оказать давление на высокотехнологичные предприятия КНР".

Как уточнила Хуа Чуньин, Соединенные Штаты и Канада "продемонстрировали классический произвол".

Финдиректор Huawei с декабря 2018 года находилась под круглосуточным наблюдением правоохранительных органов в Канаде. В субботу она была отпущена и прибывает специальным рейсом в Китай.

Задержание Мэн Ваньчжоу

В пятницу суд Нью-Йорка одобрил сделку между финдиректором Huawei и американскими властями, которая позволит ей избежать экстрадиции в США, где Мэн Ваньчжоу были предъявлены обвинения в нарушении торговых санкций против Ирана. Прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Ожидается, что это позволит отложить рассмотрение дела, после чего с нее будут сняты обвинения при условии соблюдения договоренностей.

Затем Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить Мэн Ваньчжоу из-под домашнего ареста. Согласно вердикту, против финдиректора больше не действуют ограничения и она может покинуть Канаду. Сразу после этого она вылетела в Китай.