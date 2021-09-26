Более 100 компаний из США ознакомились с потенциалом свободного торгового порта на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 26 сентября. /ТАСС/. Более 100 компаний из США приняли на днях участие в вебинаре в южной китайской провинции Хайнань на тему "Хайнань: китайские Гавайи и самая большая в мире свободная торговая зона". Как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", мероприятие, призванное представить преимущества свободного торгового порта на острове, организовано провинциальным Управлением по международному экономическому развитию, Китайской ассоциацией Среднего Запада (Heartland) США, а также Университетом штата Аризона.

Вебинар стал важной площадкой для укрепления экономического сотрудничества компаний из США с Китаем через платформу свободного торгового порта на Хайнане. Участники представили различные аспекты развития Хайнаня, особенности региональной культуры, состояние экономики, ключевые проекты, индустриальные парки, а также возможности для ведения бизнеса в этой китайской провинции для иностранных компаний.

По словам председателя американской ассоциации Боба Холдена, Хайнань может стать прекрасным примером сотрудничества между Китаем и США. Открытость в торговле товарами и услугами, указал он, сопровождается и инновациями в сознании людей. Благодаря свободной торговле и глобальной работе страны могут повести глобализацию по тому пути развития, который они хотят видеть.

Средний Запад (Heartland) - это регион США, который еще называют "сердцем Америки", что отражает его роль в производственном и сельскохозяйственном секторах страны. Именно в этом регионе, который охватывает 20 штатов от Великих озер до Мексиканского залива, базируется 430 компаний из списка Fortune 1000. Китайская ассоциация Среднего Запада (Heartland) США была основана в 2003 году для укрепления связей между Средним Западом США и КНР. Проведение вебинара, пишет ресурс, призвано дать новый толчок для укрепления обменов между Китаем и США на региональном уровне с целью привлечения большего числа американских компаний к торгово-экономическому сотрудничеству с Хайнанем.

Программа построения порта свободной торговли на Хайнане, опубликованная 1 июня 2020 года, предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.