Счетная палата проверила исполнение бюджета 2020 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. В Счетной палате подвели итоги проверки исполнения бюджета в 2020 году.

Исполнение бюджета в Роснедрах

"Развитие минерально-сырьевой базы страны имеет риски стагнации из-за общего снижения выявленных площадей перспективных для поиска и оценки месторождений полезных ископаемых, так как в их пределах оцениваются только прогнозные ресурсы самых низких категорий, а потенциал поискового задела ограничен недостаточной степенью геологической изученности территории Российской Федерации", - отмечается в материалах Счетной палаты.

В Счетной палате также указали, что вследствие снижения результативности геолоразведки образовался значительный дисбаланс между приростом и выбытием запасов отдельных видов полезных ископаемых. Так, по данным ведомства, прирост разведанных запасов нефти практически равен объемам ее добычи, в то время как прирост запасов газа ниже темпов добычи. "А запасы углеводородов, учтенные в государственном балансе, не подтверждаются в результате переоценки, разведки и добычи", - добавили в Счетной палате.

Уровень исполнения показателей подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" в 2020 году по оценке Счетной палаты составил 67,2%. "При этом наиболее низкий уровень исполнения остается по приросту ресурсов полезных ископаемых - 44,8 % по приросту ресурсов полезных ископаемых, таких как углеводородное сырье, золото, алмазы, уран, которые распоряжением правительства РФ отнесены к основным видам стратегического минерального сырья", - подчеркнули в ведомстве.

Как отмечается в материалах Счетной палаты, значительные отклонения от плановых значений показателей прироста запасов полезных ископаемых связаны с невыполнением "Росгеологией" обязательств по обеспечению достижения показателей по локализации и оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Кроме того, в ведомстве обратили внимание на недостатки планирования госзаказчиком объектов поисковых работ на перспективных площадях и на снижение геологоразведочной деятельности недропользователей, которая привела к общему уменьшению объемов постановки на государственный баланс запасов отдельных видов полезных ископаемых.

Результаты проверки Минпросвещения

Счетная палата РФ усомнилась в обоснованности стопроцентного освоения средств бюджета, которые были выделены на организацию бесплатного горячего питания школьников начальных классов в семи регионах.

"Вызывает сомнение обоснованность освоения средств федерального бюджета, выделенных на организацию горячего питания школьников первых-четвертых классов, обеспеченное в семи субъектах РФ на уровне 100%, так как правилами [предоставления средств из бюджета регионам на организацию питания] предусмотрено предоставление питания для тех обучающихся первых-четвертых классов, которые непосредственно находятся в школе", - говорится в материалах.

Отмечается, что согласно данным Минпросвещения, в период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года школы всех регионов переходили на дистанционный формат обучения. Число таких школ, в зависимости от даты, составляло от 479 до 9 380 единиц, на карантин были закрыты от 15 до 217 школ.

Как указывается в заключении, по данным отчетов российских субъектов об использовании средств субсидии исполнение от 90% до 99% обеспечили 44 региона, от 80% до 90% - 22 региона, от 70% до 80% - 10 регионов. Наименьшее исполнение обеспечила Республика Бурятия - 66,98%. Стопроцентное освоение средств обеспечили семь субъектов: Вологодская область, Калининградская область, Кировская область, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Тыва и Чеченская Республика.

Сводной бюджетной росписью Минпросвещения России на организацию питания были выделены средства в объеме 21,9 млрд рублей. В 2020 году с регионами заключены соглашения на сумму 21,6 млрд рублей. Кассовое исполнение составило 19,5 млрд рублей или 89,3% средств, предусмотренных росписью, и 90,4% средств заключенных соглашений. Неисполненные назначения составили порядка 2 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах. В сентябре текущего года в Минпросвещения заявляли, что бесплатное горячее питание сейчас получают 100% учеников начальных классов российских школ.

Проверка Росфинмониторинга

Счетная палата при проверке исполнения в 2020 году бюджета Росфинмониторингом выявила нарушение в 1 рубль, не связанное с искажением бюджетного учета и показателей бюджетной отчетности, следует из материалов контрольного ведомства.

"Росфинмониторинг не отразил на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" право ограниченного пользования (сервитута), предоставленное ему Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве. <…> Учитывая, что стоимость сервитута, принятого к бюджетному учету, составляет 1 рубль (по условной оценке учета), бюджетная отчетность Росфинмониторинга за 2020 год по расходам федерального бюджета является достоверной", - говорится в документе.

Речь идет о земельном участке площадью 4 169 кв. м, который предоставлен ТУ Росимущества в городе Москве для обеспечения прохода и проезда в помещение, находящееся в оперативном управлении Росфинмониторинга. Участок расположен в переулке Уланский, владение 16. В документе отмечается, что выявленное нарушение было устранено в ходе проверки, сервитут учтен на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование".

Из материала ведомства также следует, что кассовое исполнение доходов Росфинмониторинга в 2020 году составило 11 млн 743,6 тыс. рублей, уточненный прогноз на 2020 год исполнен на 66,9%.

При этом сводной бюджетной росписью Росфинмониторингу были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 млрд 865 млн 240,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов в 2020 году составило 1 млрд 858 млн 581,4 тыс. рублей, или 99,6% суммы бюджетных ассигнований.

Неисполненные бюджетные ассигнования, предусмотренные Росфинмониторингу сводной бюджетной росписью, составили 6 млн 658,9 тыс. рублей, или 0,4%, и, как отмечается в документе, обусловлены объективными причинами. В числе таких причин, в частности, указывается экономия в размере 3 млн 782,5 тыс. рублей по результатам конкурсных процедур в декабре 2020 года и неиспользованный остаток средств от исполнения по заключенным контрактам по оказанию услуг связи и коммунальных услуг (уменьшение фактических услуг по сравнению с плановым).

Дебиторская задолженность Росфинмониторинга уменьшилась за 2020 год на 4 млн 547,5 тыс. рублей, или на 23,1%, до 15 млн 102,5 тыс. рублей. Кредиторская задолженность увеличилась по итогам года на 3 млн 937,8 тыс. рублей, или на 178,1%, до 6 млн 149,4 тыс. рублей.

По данным Счетной палаты РФ, Росфинмониторинг выполнил задачи госпрограммы № 32 "Обеспечение государственной безопасности", а также значения целевых показателей (индикаторов) и контрольные события, установленные Росфинмониторингу в 2020 году.

Исполнение бюджета в Минспорта

Коллегия СП отметила положительную динамику в кассовом исполнении Министерством спорта РФ федерального бюджета в 2020 году.

Кассовое исполнение федерального бюджета Минспортом в 2020 году составило 94,5%, при этом Счетная палата зафиксировала положительную динамику по сравнению с 2019 годом (91,6%). На 1 января 2021 года неисполненные бюджетные назначения составили 4,134 млрд рублей от заявленных 76,773 млрд.

Уровень исполнения федерального бюджета по программе "Развитие физкультуры и спорта" в 2020 году составил 91,7%, что выше уровня кассового исполнения в 2019 году (91,1%). В 2020 году не реализованы 22 контрольных события (20,8%) детального плана-графика. Уровень выполнения показателей программы и подпрограмм составил 71,1%. По 13 показателям госпрограммы "Развитие физкультуры и спорта" на уровне подпрограмм плановые значения не достигнуты.

Минспортом обеспечено поступление доходов в федеральный бюджет в сумме 2,959 млрд рублей, что составило 99,8% от запланированного на 2020 год показателя.

Отмечается, что по итогам реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на 1 января 2021 года 30 субъектами РФ не обеспечен ввод в эксплуатацию 70 спортивных объектов (15,7%), их техническая готовность составляла от 10% до 99%, из них восемь были введены в эксплуатацию в январе - феврале 2021 года.

Проверка Росприроднадзора

Кассовые поступления доходов Росприроднадзора превысили прогнозируемые на 30% в 2020 году, составив порядка 6,1 млрд рублей. Это произошло, в частности, за счет погашения задолженности предприятий по экологическому сбору за прошлые годы, следует из материалов Счетной палаты по проверке исполнения бюджета главными распорядителями бюджетных средств в 2020 году.

"Исполнение федерального бюджета по доходам выполнено в 2020 году с превышением прогноза кассовых поступлений доходов на 30% и составило 6 083,52 млн рублей", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что основная часть доходов Росприроднадзора в 2020 году, 65% от общего объема поступлений, сформирована из экологического сбора.

Главными причинами превышения реальной суммы доходов в 2020 году по сравнению с прогнозируемой стала уплата экосбора за предыдущие годы и направление актов контроля за правильностью исчисления данных поступлений.

"Основными причинами превышения поступлений доходов над прогнозными явились уплата плательщиками экологического сбора за несколько отчетных периодов в связи с направлением требований о представлении расчетов сумм экологического сбора и добровольном погашении задолженности за отчетный период 2017 года, направлением предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства за отчетный период 2018 года, направление актов контроля за правильностью исчисления суммы экологического сбора, полнотой и своевременностью его внесения", - уточняется в документе.

Исполнение бюджета в Росимуществе

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) допустило просрочку перечисления дивидендов за 2019 год в бюджет от 25 акционерных обществ на сумму 850,6 млн рублей на срок до 90 дней.

"Росимущество ненадлежащим образом осуществляло контроль за своевременностью осуществления платежей в бюджет, в результате дивидендные платежи 25 акционерных обществ по итогам деятельности за 2019 год на общую сумму 850 640,9 тыс. рублей перечислены с нарушением установленных сроков до 90 дней, не поступили в бюджет платежи от четырех акционерных обществ на общую сумму 23 млн 19,7 тыс. рублей", - говорится в материалах ведомства.

При этом по данным Счетной палаты, на дивиденды приходится 93,7% всех поступлений в структуре доходов Росимущества или 421,4 млрд рублей.

Контрольное ведомство также отметило рост просроченной задолженности Росимущества, которая по данным на 1 января 2021 года выросла на 4,7%, до 7,7 млрд рублей.

"Рост просроченной задолженности с 7 млрд 368 млн 371,3 тыс. рублей до 7 млрд 717 млн 166,9 тыс. рублей свидетельствует о недостаточной эффективности принимаемых мер и необходимости качественного изменения сложившейся практики работы с задолженностью", - отмечает Счетная палата.

Счетная палата также отметила, что рост просроченной задолженности в частности объясняется нахождением значительного количества должников в состоянии банкротства и низкой эффективностью процедур исполнительного производства.

По данным Счетной палаты исполнение федерального бюджета за 2020 год по доходам составило 449,5 млрд рублей или 70,7% от уточненного прогноза, по расходам - 5,7 млрд рублей или 97% от уточненного прогноза, а по источникам финансирования дефицита бюджета - 12,57 млрд рублей или 111,7% от уточненного прогноза.

"Основными факторами, оказавшими влияние на уровень исполнения доходов, стало невыполнение прогнозных показателей по поступлению дивидендных платежей, связанное с сокращением объемов фактически полученной чистой прибыли акционерных обществ с государственным участием по итогам 2019 года, принятием решений о выплате дивидендов в 2020 году в размере менее 50% чистой прибыли, в том числе и из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - отмечает Счетная палат.

При этом контрольное ведомство отметило улучшение качества учета и администрирования доходов, источников финансирования дефицита бюджета, а также работы контрактной службы Росимущества. по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Проверка РФФИ

Российскому фонду фундаментальных исследований (РФФИ) в 2020 году было выделено из бюджета свыше 20,9 млрд рублей, что на 16,1% меньше законодательно утвержденных. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) о результатах внешней проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

"РФФИ на 2020 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере 24 991 417,9 тыс. рублей. Уточненной сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 2020 год бюджетные ассигнования по главе 693 утверждены в объеме 20 973 917,9 тыс. рублей, что на 16,1% меньше законодательно утвержденных", - говорится в заключении.

В документе отмечается, что бюджетные ассигнования были уменьшены на общую сумму более 4 млрд рублей в целях увеличения резервного фонда правительства РФ. При этом кассовые расходы федерального бюджета РФФИ по состоянию на 1 января 2021 года составили 100% утвержденных бюджетных назначений. Общий размер выданных РФФИ грантов в 2020 году превысит 16,4 млрд рублей, или 78,5% общего объема расходов. Из них гранты физическим лицам составили 14,2 млрд рублей.

"Установлены факты, которые свидетельствуют о несоблюдении принципов независимости экспертов, исключения наличия конфликта интересов эксперта и лиц, представивших научные проекты (отчеты), и/или эксперта и организаций, предоставляющих условия для реализации научных проектов при проведении конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме "Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий", - говорится в заключении Счетной палаты.

РФФИ был создан указом президента РФ от 27 апреля 1992 года по инициативе крупнейших ученых страны. Основная цель работы фонда - поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе, направленная на построение новых отношений между учеными и государством.

Исполнение бюджета СП

Счетная палата России исполнила свой бюджет за 2020 год без нарушений. "Исполнение Счетной палатой Федерального закона No 380-ФЗ соответствует положениям Бюджетного кодекса. Бюджетная отчетность Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2020 год является достоверной. Показатели бюджетной отчетности по доходам и расходам соответствуют результатам проверки Счетной палаты", - отмечает ведомство.

При этом исполнение Счетной палатой федерального бюджета по администрируемым доходам в 2020 году составило 7 млн 239,5 тыс. рублей или 30,5 % от прогноза. Кассовое исполнение федерального бюджета за 2020 год составило 4 млрд 945 млн 607,6 тыс. рублей.