Глава AmCham: бизнес-диалог между Россией и США может возобновиться на ПМЭФ в 2022 году

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бизнес-диалог России и США может возобновиться на полях запланированного на следующий год Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Такое мнение в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия" высказал глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.

"Я думаю, что очень даже возможно. Это вопрос воли, потому что очень многое из того, что нужно, чтобы такую встречу провести, уже есть", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности возобновления бизнес-диалога стран во время ПМЭФ в 2022 году. Родзянко указал на то, что американская делегация на форуме каждый год является одной из самых крупных.

Глава палаты также отметил проблему выдачи бизнес-виз гражданам РФ. "Со своей стороны мы всеми силами пытаемся уговорить американское правительство решить эту проблему. <...> Мы это видим так: даже если здесь будет всего один американский дипломат, можно было бы выдавать визы как-то по-другому", - сообщил он, добавив, что еще пять американцев должны прибыть в течение месяца для работы в консульском отделе посольства США в РФ. "Это уже на 500% лучше, чем то, что есть сегодня", - заключил Родзянко.

В ответ на объявленные Вашингтоном в апреле антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов РФ Москва ввела ограничения на наем диппредставительством США граждан России и третьих стран. С 1 августа посольство США в РФ продолжило работу в минимальном за пять лет составе - 120 сотрудников.