"Автотор" планирует производить водородомобили с российскими и зарубежными партнерами

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Калининградский холдинг "Автотор" планирует производить автомобили на водороде как с зарубежными, так и с российскими партнерами, сообщил в интервью ТАСС председатель совета директоров предприятия Валерий Горбунов.

"Он [водородомобиль] в разработке. Нет пока срока", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по водородомобилю.

По словам Горбунова, компания ведет разработку машины с действующими партнерами. "Есть и потенциальные российские партнеры, пока в переговорах", - отметил он. "Автотор" сейчас выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai.

"Обязательно будет часть российская в этом автомобиле, часть зарубежная", - добавил Горбунов.

"Камаз" в настоящее время разработал водородный автобус, который компания впервые показала в сентябре, а также опытный образец люксового автомобиля Aurus, представленный в конце мая.

Первые сто заправочных станций для водородных автомобилей будут открыты в России в 2025 году, говорится в утвержденной правительством концепции по развитию производства электрического автотранспорта до 2030 года.

С 2025 по 2027 годы будут строиться по 100 заправок в год, в 2028 году откроют 300 штук, а в 2029-2030 годах - еще по 200 водородных автозаправочных станций.

О "Автоторе"

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2,3 млн автомобилей.