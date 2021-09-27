В крупнейшем аквапарке Сибири ввели процедуру наблюдения

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области ввел в отношении крупнейшего в Сибири аквапарка "Аквамир" процедуру наблюдения, следует из определения суда.

"Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью "Аквапарк Аквамир" процедуру, применяемую в деле о банкротстве, - наблюдение", - говорится в сообщении.

Отчет временного управляющего в арбитражном суде назначен на 17 марта 2022 года. "Аквамир" подал заявление о банкротстве в августе.

В августе 2019 года арбитражный суд Новосибирской области по заявлению "Межтопэнергобанка" ввел наблюдение в отношении управляющей аквапарком компании "ВДТ Строй". Суд включил требование "Межтопэнергобанка" в размере более 2,18 млрд рублей в реестр требований кредиторов "ВДТ Строй" с отнесением в третью очередь удовлетворения. В сентябре 2020 года суд ввел на предприятии конкурсное производство. Также в апреле 2021 года суд ввел процедуру реализации имущества в отношении председателя правления ГК "Кварсис", застройщика аквапарка "Аквамир", Петра Овчинникова.

"Аквамир" - самый большой в Сибири крытый аквапарк площадью 35 тыс. кв. м. Он открылся в октябре 2016 года, стоимость первой очереди составляет 4,5 млрд рублей, общая стоимость - 6,5 млрд рублей. В начале текущего года объект приостановил свою работу из-за смены арендатора. Как сообщал ТАСС заместитель директора "ВДТ Строй" Сергей Репников, конкурсный управляющий направил арендатору уведомление о расторжении невыгодного для компании договора. Сообщалось, что новым арендатором стала компания "Белая сфера".