Глава Байкальска заявил, что в городе есть площадки для реновации

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Моногород Байкальск в Иркутской области, где федеральные власти планируют реновацию, имеет свободные участки для нового жилищного строительства, но требуется реконструировать очистные сооружения, а также создать инфраструктуру для сбора и переработки твердых коммунальных отходов. Об этом в понедельник рассказал ТАСС глава Байкальска Василий Темгеневский.

"В самом городе достаточно площадей для того, чтобы обновить жилищный фонд. Есть участки, которые готовы к строительству. Там вблизи проходит коммунальная инфраструктура. <…> Но нам нужно будет как минимум две проблемы снять. Одна - это очистные сооружения, вторая - утилизация твердых коммунальных отходов", - сказал Темгеневский.

Для реконструкции городских очистных сооружений разрабатывается проектно-сметная документация. К самой реконструкции рассчитывают приступить в 2022 году. "Я думаю, что где-то до марта мы должны получить проект, прошедший экспертизу, и, надеюсь, уже в 2022 году приступим к реконструкции. Когда у нас будет проектно-сметная документация, заключение экспертизы, мы будем понимать, сколько нужно денег, и будем заявляться по нацпроекту "Экология", чтобы получить федеральное финансирование", - пояснил глава города.

Мощность очистных планируется увеличить с 12 до 15 тыс. куб. м в сутки. Будет повышено качество очистки стоков, а также исключен их прямой сброс в озеро Байкал. Темгеневский рассказал, что стоки будут очищаться до рыбохозяйственных параметров, и эту воду станут использовать для орошения в будущем тепличном комплексе - в Байкальске планируют выращивать посадочный материал для лесовосстановления. Еще часть очищенных стоков уйдет на подпитку теплоисточника, а неиспользованную очищенную воду будут сбрасывать в реку. В ходе разработки проекта специалисты определят, в какую именно реку в Байкальске будут уходить стоки.

В городе также необходимо создать инфраструктуру для сбора и утилизации мусора. "Мы как раз обсуждали и с [вице-премьером] Викторией Валериевной Абрамченко, и с [губернатором Иркутской области] Игорем Ивановичем Кобзевым, что отходы, которые генерируются на территории Байкальска, не должны просто куда-то увозиться, засоряя другую территорию. Все будет перерабатываться на месте. Будут применены новые инженерные решения, которые сделают наш город экологически чистым", - сказал Темгеневский.

Готов проект нового теплоисточника. До конца 2021 года власти города рассчитывают совместно с властями региона решить вопрос о выделении федерального финансирования, в следующем году выбрать подрядчика и приступить к строительству котельной. Губернатор Игорь Кобзев ранее сообщал ТАСС, что строительство теплоисточника оценивается в 4 млрд рублей. Сейчас город отапливает котельная бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, ее износ превышает 70%.

Регулирование цен

Глава города отметил, что реализацию программы реновации в Байкальске нужно будет сопровождать жестким государственным регулированием стоимости строительства квадратного метра жилья. По его словам, в связи с тем, что за последнее время строители резко подняли цены, Байкальск, как и многие города России, столкнулся с трудностями при реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья. По этой причине из запланированных 2,5 тыс. кв. м аварийного жилфонда муниципалитет сможет расселить в этом году только 1,2 тыс. кв. м. "В итоге мы сдвинули сроки расселения по этой программе. С 2020-2021 года мы ушли на 2021-2022 год", - сказал глава города.

В Байкальске, где проживают более 12 тыс. человек, в 2013 году остановилось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), который работал с 1966 года. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера Байкал, за годы работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.

Госкорпорация ВЭБ.РФ разработала план комплексного развития Байкальска, рассчитанный до 2040 года. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 23 сентября заявила, что в моногороде, где насчитывается около 70 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, планируется провести масштабную реновацию и переселить граждан в многоквартирные дома с деревянными конструкциями. Таким образом, Байкальск станет первым экогородом в России.