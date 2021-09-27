Еврокомиссия не комментирует намерение Венгрии подписать контракт с "Газпромом" по газу

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в курсе намерения властей Венгрии подписать в понедельник многолетний контракт с "Газпромом" на поставку газа в страну, но отказывается комментировать. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил представитель ЕК.

"Мы слышали об этом, но не видели подтверждения и деталей, поэтому на данном этапе рано комментировать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщил ранее в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, венгерские власти ожидают прибытия в Будапешт председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера 27 сентября для подписания многолетнего контракта на поставку газа в страну. Глава венгерского МИД добавил, что новое соглашение вступит в силу 1 октября и будет рассчитано на 15 лет. Согласно условиям контракта, Венгрия будет покупать 4,5 млрд куб. м газа ежегодно, он будет доставляться через Австрию и Сербию.