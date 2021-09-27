Кабмин утвердил концепцию развития креативных индустрий в России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило концепцию развития творческих индустрий в стране. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

"Правительство утвердило концепцию развития творческих, креативных индустрий на ближайшие девять лет. Это еще один важный инструмент достижения национальных целей, которые определил президент. Концепция будет способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в сфере креативного малого и среднего бизнеса, а главное - даст людям дополнительные возможности для самореализации", - сказал Мишустин.

По его словам, в концепции предусмотрены механизмы господдержки для всех видов креативных индустрий. "Это искусство, включая театр, музыку, кино, живопись, наше историко-культурное наследие, а также прикладные индустрии, такие как архитектура, дизайн, туризм. Это медиа и производство цифрового контента, от разработок программного обеспечения до блогов и видеоигр", - перечислил глава кабмина.

Мишустин напомнил, что подобная поддержка уже оказывается в рамках реализации национальных проектов и некоторых госпрограмм, но ее недостаточно. В мировой экономике сектор творческих индустрий составляет более 6,5% ВВП, и в отдельных странах его доля растет, даже несмотря на пандемию, подчеркнул премьер.

"В России есть все возможности для эффективного продвижения в этой сфере, в том числе за счет высокого уровня образованности граждан, богатого исторического и культурного наследия. И наша задача - создать условия, которые помогут людям использовать такие ресурсы для увеличения доли креативного предпринимательства во всех секторах экономики", - добавил председатель правительства.

Он также отметил, что предстоит создать эффективный механизм защиты интеллектуальных прав, в том числе с учетом особенностей цифровой среды. Кроме того, продолжится развитие системы информационного обеспечения, оцифровки архивных и музейных коллекций. "Решая все эти вопросы в комплексе, рассчитываем сформировать новые точки роста в регионах, помочь им создать необходимую инфраструктуру, в том числе при городском планировании, строительстве жилья, дорог, формировании креативных кластеров с высокотехнологичным оборудованием", - заключил Мишустин.