Путин указал на недостатки в стратегическом планировании в России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Практика, которая сложилась в России, пока не обеспечивает комплексный подход в стратегическом планировании, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности в понедельник.

"Сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании. Например, ряд документов - прежде всего на региональном и муниципальном уровнях - не согласуется иногда между собой по целям и срокам, при их реализации не всегда удается наладить должное межведомственное взаимодействие", - указал он.

Путин заметил, что эта тема крайне актуальна и важна, она напрямую связана и с национальной безопасностью, и с перспективами развития страны. Стратегическое планирование, продолжил президент, задает главные ориентиры и векторы движения в ключевых отраслях, причем на целые десятилетия вперед.

Доктрины и долгосрочные программы развития, стратегии и основы государственной политики определяют важнейшие общенациональные приоритеты, которые направлены на достижение единых целей, добавил он. "Прежде всего, это, конечно, сбережение народа России, укрепление здоровья и улучшение качества жизни наших граждан. Это охрана традиционных духовно-нравственных ценностей, устойчивое экономическое развитие и забота об окружающей среде. И конечно, это надежная защита нашей страны и граждан от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета", - перечислил Путин.

Он напомнил, что сейчас основополагающими документами такого планирования являются стратегия национальной безопасности РФ и указ о национальных целях развития на период до 2030 года. "Кроме того, значительное число долгосрочных программ и планов приняты и реализуются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях", - добавил глава государства.

Опыт других стран

Путин призвал при совершенствовании стратегического планирования использовать опыт других стран и крупных компаний, адаптировав его к российским условиям. "Важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе", - указал он.

При этом, как считает глава государства, нужно "не слепо копировать прежние методики, а вырабатывать и применять современные практики и подходы в этой области, в том числе адаптировать к российским условиям лучший зарубежный опыт". "Причем как государств, так и компаний", - заметил он.

"Крупные компании сегодня занимаются этим, и занимаются успешно. Причем во всем мире. Нужно учитывать и эти наработки", - считает Путин.

Основы госполитики

Путин сообщил о подготовке основ государственной политики в сфере стратегического планирования.

"Нам нужна сбалансированная, единая, целостная система стратегического планирования, чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретный результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного, благополучного будущего России", - сказал глава государства.

"Решению названных задач должны послужить подготовленные основы государственной политики в сфере стратегического планирования", - отметил он.

О задачах госполитики

Президент обратил внимание участников заседания на несколько "принципиальных задач". "Первое. Для повышения эффективности стратегического планирования необходимо оптимизировать количество принимаемых документов, прежде всего на региональном и муниципальном уровнях. Разумеется, четко увязать их с федеральными", - сказал глава государства.

Второй задачей он назвал обеспечение согласованности стратегического планирования и бюджетного процесса. "Это не должно быть два разных процесса, один не связанный с другим, - подчеркнул Путин. - Нужна концентрация ресурсов на ключевых направлениях при формировании бюджетов всех уровней. Национальные цели в области социально-экономического развития и национальной безопасности должны быть безусловным приоритетом".

Третья задача, по словам президента, - это повышение уровня информационно-аналитического обеспечения стратегического планирования, прежде всего за счет использования единых исходных данных, общих методологических подходов к прогнозированию и моделированию развития ситуации. Он призвал активнее привлекать к такой работе научное сообщество, развивать российскую школу стратегического планирования.

"Четвертое. Более эффективно следует вести контроль и мониторинг в сфере стратегического планирования, - продолжил Путин. - К этой задаче нужно подходить не формально, не механически, а максимально содержательно". Глава государства отметил, что действенная система мониторинга может выявлять риски невыполнения поставленных целей и задач, определять, по какой причине это произошло или может произойти, лучше прогнозировать эти риски. "При этом должны немедленно предлагаться решения по исправлению положения", - заключил президент.