Цена на мазут на бирже вновь обновила рекорд

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Биржевая цена топочного мазута по территориальному европейскому индексу выросла в ходе торгов в понедельник на 1,6%, превысив 26 тыс. рублей за тонну, и обновила исторический максимум, достигнутый 24 сентября. В то же время стоимость бензина марки "Премиум-95" начала снижаться после более чем недельного роста, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена топочного мазута обновляет рекорд второй торговый день подряд. В ходе торгов в понедельник его стоимость достигла 26,19 тыс. рублей за тонну.

При этом бензин Аи-95 начал дешеветь после того, как непрерывно рос с 15 сентября и несколько раз обновил рекордные значения. За день его цена снизилась на 0,8%, до 60,08 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) также уменьшилась - на 1,4%, до 50,96 тыс. рублей за тонну.

В то же время биржевая цена сжиженных углеводородных газов выросла на 3,8%, до 40,52 тыс. рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-92 незначительно увеличилась - на 0,1%, до 57,05 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо подорожало также на 0,1%, до 50,43 тыс. рублей за тонну.