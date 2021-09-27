ФАС направила предупреждение "Пятерочке" снизить цены на продукты в Калмыкии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предупреждение "Пятерочке" снизить цены на продукты в Калмыкии, говорится в сообщении ведомства в понедельник.

"Калмыцкое УФАС в ходе мониторинга стоимости продовольственных товаров выявило, что в магазинах "Пятерочка" цены на морковь и капусту установлены на более высоком уровне в Черноземельском районе, где данная торговая сеть занимает доминирующее положение, чем в столице Республики Калмыкия, где признаки доминирующего положения отсутствуют", - говорится в сообщении.

Закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар, отметили в ведомстве.

"Калмыцкое УФАС России направило в компанию "Агроторг" (ООО "Агроторг", торговая сеть "Пятерочка" - прим. ТАСС) предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение стоимости продуктов питания. Срок исполнения предупреждения - 10 дней с момента получения. УФАС держит ситуацию на особом контроле", - говорится в материале ведомства.

Ранее ФАС направляла аналогичные предупреждения ретейлерам Х5 Group и "Магнит" в Московской области и в Рязанской области - Х5 Group.