"Газпром нефть" нарастит поставки битума для строительства в аэропортах России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заключили соглашение, в соответствии с которым компания расширит применение высокотехнологичных битумных материалов в российских аэропортах. Продукция "Газпром нефти" будет использоваться для строительства и модернизации взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов, перронов и другой аэродромной инфраструктуры, сообщает компания.

"В рамках соглашения с Росавиацией мы будем еще активнее сотрудничать с регионами, адаптируя рецептуру битумов под особенности конкретных аэропортов, а также предлагая собственную экспертизу и технологии строительства инфраструктуры", - отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Росавиация готова поддерживать отечественные компании, предлагающие для модернизации и поддержания эксплуатационных характеристик инфраструктурных объектов гражданской авиации современные высокотехнологичные материалы", - сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

Дюков добавил, что битумная продукция "Газпром нефти" уже сейчас широко применяется при строительстве и реконструкции инфраструктуры многих российских аэропортов, в том числе в Московском авиаузле, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и в других городах.