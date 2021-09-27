В Госдуму внесли законопроект о финансовых группах и финансовых холдингах

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, вводящий понятия финансовой группы и финансового холдинга, а также условия, при которых объединения юридических лиц признаются финансовыми группами или финансовыми холдингами. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, финансовой группой по общему правилу признается объединение юридических лиц, находящихся под контролем или значительным влиянием финансовой организации, а финансовым холдингом - объединение юридических лиц, находящихся под контролем нефинансовой организации, одним из участников которого является финансовая организация, при том, что доля финансовой деятельности в деятельности этого объединения составляет не менее 40%. При этом предусматривается создание единой системы регулирования кросс-секторальных объединений на финансовом рынке, при которой определенные действующим законодательством банковские группы и банковские холдинги признаются отдельными подвидами финансовых групп и финансовых холдингов соответственно.

Законопроектом устанавливаются общие требования к деятельности финансовых групп и холдингов: в частности, обязанность уведомлять Банк России об образовании финансовой группы и холдинга, раскрывать информацию о деятельности финансовой группы и холдинга, составлять и представлять в Банк России отчетность. Также вводятся требования к финансовой устойчивости финансовых групп: норматив достаточности капитала финансовой группы, требования к системам управления рисками и капиталом и внутреннего контроля финансовой группы, требования к плану восстановления финансовой устойчивости финансовой группы. Кроме того, по аналогии с действующими положениями в отношении участников банковской группы или банковского холдинга участникам финансовой группы или финансового холдинга предоставляются полномочия по обмену документами и сведениями в целях выполнения требований по идентификации клиентов, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Законопроект предусматривает наделение Банка России рядом полномочий в отношении финансовых групп и холдингов, аналогичных действующим полномочиям Банка России в отношении банковских групп и холдингов и необходимых для осуществления эффективного надзора.

Принятие законопроекта потребует введения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) нового состава административных правонарушений, предусматривающего ответственность головной организации финансовой группы (за исключением головной кредитной организации банковской группы) за нарушение законодательства о финансовых группах и финансовых холдингах. Соответствующий проект федерального закона подготовлен совместно с внесенным документом, говорится в пояснительной записке.

Законопроект подготовлен с целью повышения эффективности контроля рисков на финансовом рынке, обеспечения финансовой стабильности и защиты прав клиентов финансовых организаций, указывают авторы документа.