В ОПЕК считают, что спрос на энергоносители в мире вырастет на 28% к 2045 году

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что спрос на энергоносители в мире к 2045 году вырастет на 28%. Об этом сообщил в понедельник генсек организации Мухаммед Баркиндо, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

"Завтра мы собираемся опубликовать свой ежегодный доклад World Oil Outlook (WOO) с прогнозами, и я могу поделиться с вами некоторыми из основных его моментов. Рост спроса на энергоносители будет в районе 28% в период с настоящего времени и по 2045 год. В пересчете на нефть это составит около 25 млн баррелей в совокупности, - отметил он. - Что касается мировой экономики, то мы считаем, что ее объем к 2045 году увеличится в два раза по сравнению с тем, что мы видим сейчас".

Рост населения, продолжил Баркиндо, станет одной из причин этого экономического роста и составит 20% к 2045 году. "Почти 1,8 млрд человек придут в этот мир. И подавляющее большинство - более 80% - появится в бедных развивающихся странах, которые сейчас сталкиваются с другой пандемией, помимо COVID, - дефицитом энергоносителей, - рассказал генсек ОПЕК. - Цифры здесь ошеломляющие. Несмотря на все усилия, которые страны всего мира прилагают для борьбы с дефицитом энергоносителей, по-прежнему насчитывается более 800 млн человек в развивающихся странах, которые не имеют доступа к электричеству. В Африке, откуда я родом, в частности в странах Африки к югу от Сахары, почти 600 млн человек не имеют доступа к электричеству".

Он подчеркнул, что "в обозримом будущем потребуются все источники энергии". "Необходимо введение соответствующих технологий, подкрепленных соответствующими политическими мерами со стороны правительств, корпораций <...>. Мы считаем, что это выполнимо, особенно с возвращением лидерства США", - добавил генсек ОПЕК.

Баркиндо представит 28 сентября в формате видеоконференции ежегодный доклад WOO. World Oil Outlook впервые был опубликован в 2007 году. Доклад содержит глубокий обзор и анализ мирового нефтяного и энергетического рынка, а также предлагает оценку различных сценариев развития нефтяной отрасли в среднесрочной и в долгосрочной перспективе. В докладе 2021 года будет представлен долгосрочный прогноз до 2045 года.