Добытый на янтарном комбинате самородок весом почти 1,5 кг назвали "Каравай"

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Полуторакилограммовый янтарный самородок, добытый сотрудниками Калининградского янтарного комбината (входит в госкорпорацию "Ростех"), стал 20-ым по счету уникальным "солнечным" камнем весом более одного кг самородком в 2021 году. Столько же было добыто за весь сезон 2020 года, и это пока абсолютный рекорд предприятия, но сезон добычи драгоценного минерала продолжается, сообщила в понедельник пресс-секретарь предприятия Юлия Мамырбаева.

"Уникальный янтарь весом 1 460,4 г был обнаружен в Приморском карьере. Самородок, в котором соединились лимонный и медовый оттенки, получил по традиции имя, его назвали "Каравай", - рассказала она.

Представитель комбината пояснила, что название самородку выбрали из-за его сходства с испеченным в русской печи хлебом, от которого отрезали кусок. Кроме того, самородок добыли в преддверии Рождества Пресвятой Богородицы, которое православные христиане традиционно отмечали 21 сентября как праздник урожая. На Руси хозяйки пекли к этому событию специальный хлеб и угощали им всех, кто заходил в дом.

Самородками считают уникальный янтарь весом свыше одного кг. Такие экземпляры встречаются редко. На протяжении всей истории комбината ежегодно добывали не более пяти-шести янтарных гигантов. С 2017 года за добычной сезон коллекцию самородков пополняли не менее 17 таких камней. Абсолютный рекорд составляет 20 самородков. Такой уникальный янтарь подлежит обязательной оценке Гохраном России.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Это - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположено в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2020 году добыли 525 т янтаря, что составило исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков. Янтарный комбинат является предприятием полного цикла - от добычи сырья до изготовления готовой ювелирной и сувенирной продукции.