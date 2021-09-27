Общественники в Ингушетии выявили нарушение закона о конкуренции при озеленении Магаса

МАГАС, 27 сентября. /ТАСС/. Представители Общественного совета при УФАС Ингушетии выявили нарушение закона о конкуренции при проведении работ по озеленению города Магаса, которое выполнялось организацией, наделенной одновременно функциями заказчика и исполнителя работ. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе УФАС по Ингушетии.

"Ингушским УФАС России был вскрыт тот факт, что городская администрация наделила подведомственное учреждение функциями как органа власти, так и хозяйствующего субъекта…Озеленять столицу администрация города решила силами муниципального казенного учреждения "Зеленхоз Магас", созданного 1 декабря 2020 года. Представители общественного совета при Ингушском УФАС России посчитали, что администрация Магаса нарушает закон "О защите конкуренции", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что на озеленение Магаса в 2021 году предусмотрели 25 млн рублей. Администрации города внесли предупреждение о необходимости устранить выявленное нарушение.

"Согласившись с вменяемым нарушением, администрация Магаса уведомила Ингушское УФАС России об исполнении предупреждения", - добавили в пресс-службе УФАС.