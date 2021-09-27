Глава АСИ: крупный бизнес "ведет охоту" за участниками движения Worldskills Russia

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Крупные предприятия крайне заинтересованы в привлечении специалистов движения Worldskills Russia и "ведут охоту" за ними. Об этом сообщила в пятницу журналистам глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

"За ними ведется охота. Ребята, которые показывают хорошие результаты - медалисты, победители национальных, европейских и международных чемпионатов - они нарасхват. Крупные предприятия стараются сегодня приобрести таких специалистов", - сказала глава агентства.

По словам Чупшевой, победители чемпионатов либо становятся наставниками на производстве, куда они уходят работать, либо наставляют участников национальной сборной Worldskills Russia.

"Мало того, компании, промышленные предприятия ежегодно готовят свои команды для участия в национальной сборной. Это такие предприятия, как Ростех, Роскосмос, Росатом", - добавила глава АСИ.