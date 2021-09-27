В Ленобласти до конца 2023 года построят 23 газозаправочные станции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Ленобласти планируют к концу 2023 года построить 23 новые газозаправочные станции для автомобилей. За счет новых объектов число метановых заправок в области вырастет до 30 единиц, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"К концу 2023 года предусматривается создание 23 новых объектов газозаправочной инфраструктуры. Сейчас в Ленинградской области действуют семь таких объектов. В 2021-2022 годах появятся объекты в Волхове, Тосно, Сосновом Бору, Пикалево, Луге, Сланцах, Сертолово, Ям-Ижоре и в промзоне Парнас", - рассказали в пресс-службе.

До конца 2021 года в Ленобласти на газомоторное топливо также переведут 214 единиц техники - тягачей, автобусов и легковых машин. На период до 2024 года власти региона планируют потратить 87 млн рублей на закупку газомоторных автобусов в лизинг.

Инициативы реализуются в рамках пилотной реализации в Ленинградской области подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива" госпрограммы "Развитие энергетики". Общий объем бюджетного финансирования в регионе на 2020-2024 годы составляет 834,3 млн руб.

Государственная программа Российской Федерации "Развитие энергетики" была утверждена правительством России в 2014 году. Срок реализации госпрограммы - 2024 год, ее целями являются обеспечение потребностей внутреннего рынка в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности, а также выполнение обязательств по зарубежным контрактам.