Эксперты: комплексные стратегии развития позволят регионам РФ адаптироваться к налогам ЕС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Разработка и реализация комплексных стратегий устойчивого развития регионов России позволит им и бизнесу, работающему на территории субъектов, адаптироваться к новым европейским правилам, включающим в себя введение трансграничного углеродного налога, и совершить энергетический переход. Такое мнение высказали во вторник эксперты Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в ходе III Северного форума в понедельник.

Устойчивое развитие - это ведение бизнеса, при котором текущая деятельность и удовлетворение потребностей современного общества не наносит вреда для последующих поколений. Оно предполагает смягчение последствий изменения климата и эффективное использование ресурсов, необходимое в связи с введением в РФ трансграничного углеродного регулирования с 2026 года.

"Чтобы устойчивое развитие становилось частью стратегии развития как компаний, так и регионов одно из наших предложений - возможность перехода субъектов Российской Федерации от разработки стратегий социально-экономического развития к разработке комплексных стратегий устойчивого развития, которые включали бы в себя и экономику и социальную сферу, и экологические приоритеты", - сказал менеджер проектов ПОРА Андрей Дементьев.

Позднее заместитель генерального директора по работе с экспертами центра ПОРА, координатор экспертного совета ПОРА, эксперт по государственно-частому партнерству, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников пояснил ТАСС, что комплексные стратегии для арктических регионов позволят быстрее совершить переход на возобновляемые источники энергии и адаптироваться к нему. Также эксперт считает, что комплексные стратегии позволят легче приспособиться к трансграничному углеродному налогу.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК выступила с предложением ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии. Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 годы будет действовать переходный период, когда импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.