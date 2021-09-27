Туркменистан планирует использовать опыт Татарстана в разработке цифровых технологий

ТАСС, 27 сентября. Туркменистан заинтересован в использовании опыта Татарстана в сфере современных цифровых технологий. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Отметив, что за последние годы Татарстан накопил внушительный опыт в области разработки и внедрения цифровых технологий, президент [Туркменистана] Гурбангулы Бердымухамедов констатировал, что Туркменистан заинтересован в использовании самого передового опыта Татарстана в сфере современных технологий", - сообщает пресс-служба по итогам встречи главы республики с президентом Туркменистана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан для участия в торжествах в честь празднования Дня независимости республики.

На встрече Минниханов и Бердымухамедов также обсудили возможности диверсификации сотрудничества между Туркменистаном и Татарстаном. Туркменистан сотрудничает с ведущими предприятиями и компаниями республики - "КАМАЗ", ПАО "Татнефть", ПАО "Казанский вертолетный завод" и другими. В числе ключевых направлений сотрудничества обозначен торгово-экономический сектор. Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в промышленном комплексе, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере.