Путин отметил важность ядерных технологий для укрепления энергетики и развития других сфер

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ядерные технологии сегодня дают принципиально новые возможности для укрепления российской энергетики и развития других сфер. Об этом говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина по случаю Дня работника атомной промышленности.

Текст телеграммы главы государства гостям праздничного концерта в понедельник по случаю отмечаемой 28 сентября даты зачитал гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Этот профессиональный праздник - дань уважения многим поколениям ученых, конструкторов, рабочих и инженеров, всем тем, кто своим талантом, неустанным кропотливым трудом способствовал становлению перспективных направлений отечественной фундаментальной и прикладной науки, создавал первые атомные электростанции и реакторы, обеспечивал ядерный паритет и обороноспособность нашей страны", - отметил президент в телеграмме.

По словам Путина, "сегодня ядерные технологии предоставляют принципиально новые возможности для укрепления российской энергетики и внедрения прорывных решений в медицинской сфере", для разработки уникальных материалов, покорения космоса и дальнейшего хозяйственного освоения арктических территорий Северного морского пути.

"Уверен, что вы и впредь будете добиваться поставленных целей, хранить и творчески развивать наследие предшественников, всемерно наращивать кадровый, исследовательский и производственный потенциал отрасли, активно участвовать в международной кооперации, реализуя эффективные и экологичные проекты", - указал президент в своем поздравлении.