В ЕЭК сообщили, что общий рынок газа в ЕАЭС оценивают в 20 млрд куб. м ежегодно

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Объем общего рынка газа Евразийской экономического союза (ЕАЭС) оценивается в сумму более 20 млрд куб. м ежегодно. Об этом говорится в сообщении на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам совещания высокого уровня по подготовке международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС.

"Объем общего рынка газа ЕАЭС можно оценивать свыше 20 млрд куб. м ежегодно", - отмечается на сайте ЕЭК.

Как отмечают в комиссии, в ходе совещания обсуждались вопросы формирования тарифов на услуги по транспортировке газа на общем рынке союза, транспортировки и поставки газа из третьих стран на территорию государств ЕАЭС на недискриминационной основе. Кроме того, рассмотрена целесообразность формирования совета руководителей уполномоченных органов стран ЕАЭС в сфере энергетики.

В совещании приняли участие председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко, первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Азиз Аалиев, заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, первый вице-министр энергетики Республики Казахстан Мурат Журебеков.