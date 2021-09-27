МКБ разместил бессрочные субординированные евробонды на $350 млн по ставке 7,625%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Московский кредитный банк" разместил бессрочные субординированные еврооблигации объемом $350 млн по ставке 7,625%. Об этом говорится в сообщении пресс-службе Газпромбанка, являющегося соорганизатором выпуска.

Структура выпуска "вечных" еврооблигаций МКБ предусматривает колл-опцион через 5,5 лет. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня, прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Формат выпуска - 144A/Reg S, кредитные рейтинга эмитента - BB/ВВ/Ва3 (Fitch/S&P/Moody's), ожидаемые рейтинги выпуска - B- (Fitch).

"Несмотря на рыночную волатильность, МКБ привлек высокий интерес от международных и российских инвесторов в выпуск "вечных" еврооблигаций. Общий спрос превысил $1,1 млрд с переподпиской три раза к объему выпуска", - отметил Шулаков.

МКБ объявил начало маркетинга и провел глобальный звонок с инвесторами 24 сентября, после положительной реакции рыка на заседание ФРС 23 сентября 2021 года. "Банк открыл книгу 27 сентября с первоначальным ценовым диапазоном 7,875% area. В результате построения книги ориентир по цене снижался дважды до 7,625-7,75% и затем до 7,625%. В выпуске приняли участие инвесторы из Великобритании, Швейцарии, Азии, США, Франции, Германии и других стран Европы, а также России", - добавил вице-президент Газпромбанка.

МКБ выходит на международный рынок долга уже третий раз в этом году. В январе кредитная организация разместила 5-летние еврооблигации объемом €600 млн по ставке 3,1%, в сентябре - пятилетние еврооблигации объемом $500 млн по ставке 3,875%. Новый выпуск "вечных" еврооблигаций в долларах стал вторым капитальным инструментом банка, размещенным с 2017 года.