В Счетной палате подготовили заключение на отчет об исполнении федерального бюджета

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Счетная палата РФ считает, что имеются потенциальные резервы для дополнительных поступлений в федеральный бюджет. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

"По мнению Счетной палаты, имеются потенциальные резервы дополнительных поступлений в федеральный бюджет", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, дополнительные поступления в доход федерального бюджета могли быть обеспечены в результате принятия более действенных мер по погашению имеющейся задолженности по налогам, пошлинам и сборам, взысканию доначисленных платежей по результатам контрольной работы, совершенствованию контроля за достоверным декларированием таможенной стоимости товаров, сокращению неэффективных налоговых льгот и освобождений. В частности, на 1 января 2021 года совокупная задолженность по федеральным налогам и сборам с учетом пеней и штрафов, включая недоимку, таможенным платежам составила 1 трлн 139,0 млрд рублей. Задолженность перед бюджетной системой Российской Федерации по федеральным налогам и сборам с учетом пеней и штрафов, администрируемым налоговыми органами, составила 1 трлн 109,3 млрд рублей, в том числе недоимка - 307,1 млрд рублей, задолженность по уплате таможенных платежей - 29,7 млрд рублей, в том числе по пеням и штрафам - 6,2 млрд рублей.

Кроме того ведомство полагает, что резервом дополнительных поступлений доходов в федеральный бюджет является работа по устранению условий, способствующих росту дебиторской задолженности по доходам федерального бюджета, предусматривающая системные меры по повышению эффективности работы всех главных администраторов доходов федерального бюджета. По состоянию на 1 января 2021 года дебиторская задолженность по доходам, которая включает задолженность по неналоговым доходам, увеличилась по сравнению с 1 января 2020 года на 47,3 млрд рублей, или на 1,2%, и составила 3 857,9 млрд рублей.

Также по мнению Счетной палаты, одним из резервов увеличения доходов федерального бюджета является повышение качества таможенного контроля, проводимого таможенными органами.

Нарушения при исполнении закона о бюджете

СП обнаружила нарушения на 338,6 млрд рублей при проверке исполнения закона о федеральном бюджете и бюджетной отчетности за 2020 год. "Объем нарушений, выявленных Счетной палатой по результатам завершенных контрольных мероприятий, составил 338,6 млрд рублей", - отмечается в материалах ведомства в разделе о нарушениях, выявленных Счетной палатой по результатам контрольных мероприятий по проверке исполнения Федерального закона № 380-ФЗ и бюджетной отчетности за 2020 год.

По данным Счетной палаты, в ходе контрольных мероприятий до их завершения устранены нарушения, связанные с ведением учета и формированием отчетности на общую сумму 445,6 млрд рублей.

Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность Минобороны России составила в 2020 году более 70% от общей суммы просроченной дебиторской задолженности ведомств по авансовым платежам, которая составила 477,4 млрд рублей. "Просроченная дебиторская задолженность на 1 января 2021 года сложилась по 67 главным распорядителям средств федерального бюджета. Наибольший объем просроченной дебиторской задолженности сложился у Минобороны России в сумме более 70% общей суммы просроченной дебиторской задолженности", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, объем просроченной дебиторской задолженности по авансовым перечислениям увеличился в 2020 году на 2%, на 1 января 2021 года составил 477 млрд 434,3 млн рублей.

Наибольший объем в структуре просроченной дебиторской задолженности составила задолженность со сроком до 1 года в сумме более 230 млрд рублей, или половина от общей суммы просроченной дебиторской задолженности.

Основными причинами образования просроченной дебиторской задолженности являются невыполнение исполнителями государственного оборонного заказа своих обязательств в сроки, установленные контрактами, продление сроков проведения опытной эксплуатации и государственных испытаний, неготовность объектов инфраструктуры для ввода в эксплуатацию поставленных изделий и другие.

Соцвыплаты

Социальные выплаты позволили в 2020 году избежать роста уровня бедности, который мог произойти в условиях экономических потрясений, вызванных коронавирусом. "В 2020 году удалось избежать роста уровня бедности, который по итогам года снизился на 0,2 процентного пункта, до 12,1%. Однако снижение уровня бедности в условиях серьезных экономических потрясений было преимущественно связано не с улучшением уровня жизни населения, а с масштабными социальными выплатами", - говорится в материалах ведомства.

Счетная палата отметила, что в структуре денежных доходов населения доля социальных выплат выросла до 20,8%, а оплаты труда - до 58,5%. Одновременно достигла локального минимума доля доходов от предпринимательской деятельности - 5,2%, доходов от собственности - 4,1% и прочих денежных поступлений - 11,1%. При этом сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 году составило 2,8% за год и происходило за счет снижения доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений, тогда как реальные начисленные заработные платы и реальные назначенные пенсии выросли на 3,8% и 2,3% соответственно.