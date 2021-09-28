Власти Тувы планируют к 2027 году в три раза увеличить валовый продукт в АПК

ТАСС, 28 сентября. Власти Тувы разработали программу ускоренного развития сельского хозяйства в 2022-2027 годах, в ее рамках планируется увеличить в три раза валовый продукт в отрасли, до 18 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил избранный глава республики Владислав Ховалыг.

"Разработали программу ускоренного развития сельского хозяйства. На пять лет, с 2022 по 2027 годы. Валовый продукт в сельском хозяйстве должны за пять лет увеличить с 6 млрд рублей до 18", - сказал Ховалыг.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство является традиционной отраслью экономики для тувинцев.

Программа развития АПК предусматривает инвестиции свыше 9 млрд рублей, из них 7,5 млрд рублей - частные вложения. По словам Ховалыга, программа сейчас находится на рассмотрении в Минсельхозе РФ.