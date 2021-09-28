Лимаренко сообщил о росте объемов добычи газа на Сахалине в ближайшие пять лет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в Сахалинской области увеличат добычу газа на 1,5 млрд кубометров в год в ближайшие пять лет. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко, открывая форум "Нефть и газ Сахалина 2021".

"Несмотря на пандемию, 2020 год стал рекордным для проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" по добыче газа за всю историю проектов СРП (соглашение о разделе продукции) с объемом более чем 30 млрд куб. м. При этом в период с 2021-го по 2025 годы мы прогнозируем сохранение этого успеха с ежегодной добычей порядка 29 млрд кубометров газа. Это на 1,5 млрд кубометров в год выше, чем в предыдущую пятилетку", - сказал Лимаренко.

Он добавил, что за прошлый год нефтегазодобывающие компании Сахалинской области, как и вся мировая нефтегазовая промышленность, столкнулись с вызовами, связанными с пандемией, резким падением цен и снижением спроса на углеводороды. "Совместными усилиями мы сделали все, чтобы не прекратить работу. И мы благодарим коллег за то, что они продолжили добычу нефти и газа в этот сложный период", - сказал глава региона.

Об инвестициях "Газпрома" в проект "Сахалин-3"

Лимаренко также сообщил, что "Газпром" будет ежегодно вкладывать примерно 50 млрд рублей в проект "Сахалин-3".

"Хочу отметить деятельность Группы компаний "Газпром" в рамках проекта "Сахалин-3". Она связана с обустройством Киринского месторождения и эксплуатационного бурения на Южно-Киринском месторождении. В среднем ежегодный объем инвестиций с 2022 года составит порядка 50 млрд рублей. На период строительства будет создано свыше 2 тыс. новых рабочих мест", - сказал Лимаренко.

Он добавил, что ежегодный объем добычи газа на Южно-Киринском месторождении с 2024 года составит почти 5 млрд кубометров.

По словам Лимаренко, с 2023 года компания "Газпром нефть" планирует возобновить геологоразведочные работы на проектах Аяшского блока (Нептун, Тритон). По прогнозам компании, первая нефть будет добыта к 2030 году. Кроме того, региональное правительство и ПАО "Газпром" планируют подписать на полях форума соглашение о разработке технико-экономического обоснования для строительства завода по производству жидких видов топлива из газового конденсата мощностью 4,5 млн тонн в год.

О форуме

28-30 сентября в Южно-Сахалинске проходит форум "Нефть и газ Сахалина 2021". В рамках деловой программы планируется обсуждение накопленного опыта в реализации нефтегазовых проектов, вопросов газификации, развития сети газомоторного транспорта на Сахалине и Дальнем Востоке России. Особое внимание во время форума уделят перспективам развития нефтегазовой отрасли в условиях мирового кризиса, геополитических и экономических факторов конкурентной борьбы за газовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, перспектив производства, транспортировки, хранения и потребления СПГ. Будут рассматриваться вопросы глобального энергетического перехода и декарбонизации.