Лимаренко: инвесторы проекта "Сахалин-1" должны принять меры по стабилизации нефтедобычи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области призвали инвесторов проекта "Сахалин-1" принять меры для стабилизации добычи нефти. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко, открывая форум "Нефть и газ Сахалина 2021".

"Сахалин-1" - один из крупнейших нефтегазовых проектов с прямыми иностранными инвестициями, реализуемых в РФ. Оператором проекта является "Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания корпорации ExxonMobil.

"Стоит заметить, что общая добыча нефти и конденсата в Сахалинской области с 2020 года имеет тенденцию к поступательному снижению. Поэтому необходимо, чтобы международный консорциум инвесторов проекта "Сахалин-1" принял меры для стабилизации уровня добычи и его дальнейшего постепенного наращивания в среднесрочной перспективе", - сказал Лимаренко.

По его словам, компания "Эксон" планирует в течение пяти лет направить на это инвестиции в размере около $5 млрд.

28-30 сентября в Южно-Сахалинске проходит форум "Нефть и газ Сахалина 2021". Планируется обсуждение накопленного опыта в реализации нефтегазовых проектов, вопросов газификации, развития газомоторного транспорта на Дальнем Востоке России. Особое внимание будет уделено, как ожидается, перспективам развития нефтегазовой отрасли в условиях мирового кризиса, геополитических и экономических факторов конкурентной борьбы за газовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, перспектив производства, транспортировки, хранения и потребления СПГ. Будут рассматриваться вопросы глобального энергетического перехода и декарбонизации.