Решетников: период международного зачета проектов по климату должен быть не менее 15 лет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России выступает за установление на международном уровне периода не менее 15 лет для зачета реализации климатических проектов. Министерство планирует отстаивать данную позицию, в частности, на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, заявил глава МЭР Максим Решетников в ходе дебатов на форуме "Нефть и газ Сахалина 2021".

"У нас есть ряд задач, в том числе при подготовке к Глазго, по учету особенностей, которые интересны нашей стране, в которых мы заинтересованы. <...> Во-первых, это период зачета реализации климатических проектов, по лесам в первую очередь. Международная позиция сейчас обсуждается: 10 лет, 15 лет. Нас интересует срок от 15 лет и выше, поскольку [у нас] северные широты, лес растет дольше. Мы должны договориться и должны отстоять эту позицию, для нас это крайне важно", - сказал Решетников.

Министр также отметил важность для РФ международного признания "зеленой" атомной генерации. Россия выступает за признание реакторов всех поколений и мощностей "зелеными", подчеркнул Решетников.

"Вопрос по гидроэнергетике не такой интенсивный, но, тем не менее, мы тоже настаиваем на том, что не только малые, но и крупные ГЭС должны относиться к низкоуглеродным", - сказал министр.

Решетников добавил, что углеродный след по гидроэнергетике должен считаться "по-особому", с учетом того, что занимаемые водохранилищами площади теоретически могли быть заняты поглощающими CO2 лесами.

Ранее глава Минэкономразвития выразил мнение, что реализация климатической повестки позволит использовать накопленный потенциал российской атомной энергетики, усилив ее позиции в структуре экономики РФ.