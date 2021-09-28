Число компаний среднего бизнеса, подключивших Систему быстрых платежей, выросло на 33%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Количество компаний из сегмента среднего бизнеса, подключивших Систему быстрых платежей (СБП), к 1 сентября выросло на 33%. Об этом сообщается в исследовании банка "Русский Стандарт" среди данных эквайринговой сети банка по общему количеству компаний, подключивших себе сервис СБП с помощью "Русского Стандарта" к 1 сентября 2021 года. Помимо этого были изучены динамика общего числа клиентов этих компаний, количество, объем и средние чеки покупок по СБП, совершенных клиентами ТСП в августе и сентябре 2021 года.

Согласно статистике эквайринговой сети банка (пятая по величине в России), общее число предприятий из сегмента среднего бизнеса, подключивших себе сервис СБП, к 1 сентября 2021 года выросло относительно данных на 1 августа 2021 года на 33%, малого бизнеса - на 16,6%, а микро-бизнеса - на 16,8%. Общее количество покупок по СБП у клиентов таких компаний выросло только за август на 60%, объем - на 17%. Покупки стали совершать чаще, но на более низкие средние суммы. Так, общий средний чек по итогам августа 2021 года снизился относительно июля на 27% и составил 16 071 руб.

Отдельно банк выяснил, представители каких сфер бизнеса чаще всего подключают выгодный сервис приема платежей по СБП. По данным "Русского Стандарта", топ-5 сфер у компаний среднего бизнеса: бытовое оборудование, легковой и грузовой транспорт, бакалейные магазины и супермаркеты, отели, рестораны и фастфуд. Лидерами у предприятий малого бизнеса стали следующие категории: транспортировка, услуги курьера, отели, авиалинии и авиакомпании, рестораны и фастфуд. У компаний микро-бизнеса этот топ-5 выглядит таким образом: оборудование, мебель и бытовые принадлежности, легковой и грузовой транспорт, услуги курьера, авиалинии и авиакомпании и турагентства.

Банк "Русский Стандарт" изучил, как изменился интерес к Системе быстрых платежей (СБП) на фоне объявления о госинициативе по возмещению затрат компаниям малого и среднего бизнеса (МСБ) на банковские комиссии за прием оплаты товаров и услуг через СБП. "Русский Стандарт" стал одним из банков, отобранных для возмещения комиссий малому и среднему бизнесу за использование СБП.

Эквайринговая сеть "Русского Стандарта" входит в топ-5 по величине в стране, а проникновение сети его терминалов - одно из самых высоких в России. Банк активно подключает своих клиентов-юридических лиц к сервису оплаты через Систему быстрых платежей с 2019 года. За это время многие известные компании удачно внедрили платежный инструмент в работу.

О системе

СБП - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

Помимо этого, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг.