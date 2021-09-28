Секретарь Совбеза РФ обсудил в Корсакове вопросы развития дальневосточных портов

КОРСАКОВ /Сахалинская область/, 28 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область посетил морской порт города Корсакова, где с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым обсудил состояние портовой инфраструктуры региона и решаемые с ее помощью вопросы продовольственной безопасности.

Особое внимание было уделено созданию логистического технопарка в корсаковском порту. Это комплексный многоцелевой проект, предусматривающий реконструкцию существующих терминалов, строительство новых объектов с расширением границ порта.

В частности, запланировано создание восточного транспортно-логистического узла Северного морского пути для обработки контейнерных грузов (мощность более 840,7 тыс. контейнеров в год), международного морского терминала для приемки круизных и грузопассажирских судов (почти 790 тыс. пассажиров в год), базы портового флота для обслуживания контейнерного и грузопассажирского терминала, рыбного порта (до 1 млн тонн в год), универсального терминала, судостроительно-судоремонтного завода. Объем инвестиций в проект модернизации порта оценивается более чем в 130 млрд рублей.

Комплексное развитие порта Корсаков позволит решить задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны, развитию транспортных коридоров Северного морского пути (на маршруте создается регулярная линия по доставке рыбной продукции), повысит экономическую эффективность рыбодобывающей отрасли и логистики. Как ожидается, это положительно скажется на экономике территории и всего Дальнего Востока.

В ходе беседы также были рассмотрены перспективы загрузки дальневосточных судостроительных предприятий. Кроме того, затрагивались вопросы декриминализации рыбопромышленного комплекса и обеспечения прозрачности ценообразования.