Чехия и Польша продолжат 29 сентября переговоры для решения спора о шахте "Туров"

ПРАГА, 28 сентября. /ТАСС/. Переговоры по вопросу об урегулировании спора между Прагой и Варшавой о функционировании польской угледобывающей шахты "Туров" будут продолжены в среду. Об этом сообщило во вторник Чешское телевидение.

Переговоры на уровне экспертов проходят в Праге с 24 сентября. Министр охраны окружающей среды Чехии Рихард Брабец заявил об определенном прогрессе в споре по делу шахты "Туров". Такого же мнения придерживается его польский коллега Михал Куртыка. Конечная цель переговоров, как подчеркивают они, - прийти к закрепленному документально соглашению, удовлетворяющему обе стороны.

Местные СМИ ранее сообщали, что МИД Польши пригласил посла Чехии в этой стране Ивана Естржаба для объяснений по спорному делу о руднике. Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал конфликт между Прагой и Варшавой "исключительно техническим, а ни в коем случае не политическим".

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. в день по делу об угольной шахте "Туров". Как указано в решении суда, такая мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая, и чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением.

Власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже отменил визит в Венгрию, чтобы избежать встречи с находившимся в Будапеште Бабишем.