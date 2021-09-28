Эксперт: реакция Украины подтверждает правильность подписанного РФ и Венгрией соглашения

БЕЛГРАД, 28 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Реакция официального Киева на новое российско-венгерское соглашение по газу является подтверждением правильности подписания такого документа и обоснованности взятого Россией курса на выстраивание газотранспортной сети в обход проблемных участков. Такое мнение высказал во вторник ТАСС сербский политолог Стефан Свркота.

"Мы видим реакцию Украины, которая много лет является проблемным партнером как для России и "Газпрома", так и проблемным транзитером для Европы. Эта ненадежность и неуверенность потребителей в поставках газа заставила Россию выстроить новую безопасную сеть газопроводов, обеспечить бесперебойные поставки в Европу, которые не будут зависеть от политических проблем одной страны, в данном случае - Украины. Реакция МИД Украины, жалобы в Европейскую комиссию с требованием рассмотреть на соответствие европейским стандартам подписанное соглашение между Россией и Венгрией не имеют потенциала, скорее, эта реакция адресована внутренней аудитории. Мы слышали также заявления главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона о том, что Киев может вообще прекратить транзит газа в Венгрию через Украину, но такая реакция и со стороны МИДа, и тем более со стороны оператора ГТС, наоборот, является подтверждением исправности и правильности подписанного РФ и Венгрией соглашения, а также исправности (обоснованности - прим. ТАСС) взятого Россией курса на выстраивание газотранспортной сети в обход проблемных участков, чтобы международные экономические отношения не зависели от внутренних политических проблем одной страны", - заявил эксперт.

"Учитывая, что соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024 году, учитывая реакцию официального Киева и компании-оператора, Киеву стоит направить свою энергию и силы на продление договора с Россией, в противном случае они могут получить очень большие проблемы в вопросе снабжения газом", - заявил Свркота.

Надежность поставок

Стефан Свркота отметил, что с запуском "Балканского потока" возросла надежность поставок российского газа в Европу. Введение в эксплуатацию "Северного потока - 2" еще больше увеличит надежность и качество обеспечения Европы газом.

"Что касается подписанного газового соглашения между Россией и Венгрией, то это, действительно, большое событие и отлично проделанная работа с обеих сторон. Венгрия в очередной раз показала себя как государство, отстаивающее свой суверенитет, интересы своих граждан. Венгрии был нужен надежный партнер, который смог бы обеспечить бесперебойные поставки, и она нашла такого партнера в России, в лице "Газпрома". "Газпром" со своей стороны в очередной раз показывает, что является надежным партнером, который обеспечивает все газовые потребности, он показал потенциал "Балканского потока", по которому через Балканы будет снабжаться Венгрия", - считает эксперт.

"Благодаря транзиту 3,5 млрд кубометров газа через Сербию и 1 млрд кубометров газа через Австрию Венгрия будет полностью обеспечена газом в грядущие 15 лет. И это еще не начал работу "Северный поток - 2", можно только представить, что будет, когда и этот газопровод заработает на полную мощность. Мы увидим, что в Европе не будет более надежного и качественного партнера, способного полностью закрывать европейские потребности в газе", - сказал он.

Газовый контракт

В понедельник Венгрия подписала с "Газпромом" новый 15-летний контракт на поставку 4,5 млрд куб. м. газа в год в обход Украины. Венгрия с 1 октября начнет получать газ "Газпрома" через "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и газопроводы Юго-Восточной Европы.

Официальный Киев пообещал обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. В ответ Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.