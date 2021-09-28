AFP: Sanofi отказалась от разработки собственной РНК-вакцины от COVID-19

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Французская биотехнологическая корпорация Sanofi отказалась проводить третью фазу клинических испытаний своей перспективной РНК-вакцины от коронавируса. Об этом сообщает во вторник агентство France Presse.

По его данным, несмотря на положительные результаты предыдущих этапов испытаний, руководство корпорации пришло к выводу, что препарат выходит на рынок с большим опозданием. При этом в ходе первых испытаний выработка антител после второй дозы данного препарата наблюдалась у 91-100% добровольцев, напоминает агентство. Также не было зафиксировано побочных эффектов. Французская корпорация разрабатывала данный препарат в сотрудничестве с американской Translate Bio и канадской Evonik Canada с марта 2020 года.

Еще одна вакцина от коронавируса на основе рекомбинантного белка, которую Sanofi разрабатывает совместно с британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK), находится на третьей стадии испытаний, и ее результаты ожидаются до конца 2021 года.

"Наша цель заключается не в создании новых РНК-вакцин от COVID-19, а в оснащении Франции и Европы арсеналом вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты [мРНК] для будущей пандемии, для новых заболеваний", - заявил вице-председатель департамента Sanofi по разработке вакцин Тома Триомф. "Общественное здравоохранение не нуждается в еще одной вакцине от коронавируса на основе мРНК", - добавил он.

Sanofi рассчитывает разработать в будущем новые вакцины от других болезней на основе данной технологии, которые были бы, в частности, менее чувствительны к температурному режиму хранения, чем нынешние препараты Moderna и Pfizer - BioNTech. Уже начаты первые тесты моновакцины от сезонного гриппа. В следующем году корпорация рассчитывает провести ее клинические испытания.