Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником. В обращении, текст которого приводится на сайте Кремля, он отметил значимые результаты таких специалистов, их вклад в укрепление ядерного щита и разработку новейших вооружений.

"Сегодня атомная промышленность России, коллективы профильных предприятий, НИИ, КБ добиваются больших, значимых для всей страны результатов, прежде всего в развитии атомной генерации, при строжайшем соблюдении самых высоких требований и стандартов безопасности", - указал он.

Путин особо отметил вклад специалистов отрасли "в укрепление ядерного щита России, в разработку и испытание новейших, не имеющих аналогов видов вооружений".

"Здесь часто приходится идти неизведанными, непонятными на первый взгляд путями. Этот поиск требует не только высочайшей квалификации, но и личного мужества. Знаю, что именно такие люди, многие из них совсем молодые, решают сейчас важнейшие задачи по обеспечению обороны страны", - подчеркнул президент.

Насущные и перспективные задачи

Путин обратил внимание на то, что четкое, бесперебойное энергоснабжение обеспечивается в полном объеме, в том числе в текущем году, в сложных условиях борьбы с пандемией.

Государственная корпорация "Росатом", продолжил он, активно участвует в решении и многих других насущных и перспективных задач, создает востребованные цифровые, инновационные продукты, проводит глубокие исследования в области металлургии, медицины, экологии, является центром разработки технологий по обращению и ликвидации опасных отходов, играет важнейшую роль в комплексном освоении Северного морского пути, обновлении атомного ледокольного флота.

Крайне важны и международные проекты по строительству и обслуживанию атомных энергоблоков за рубежом, считает президент. Они тоже работают на репутацию России как страны высоких технологий и интеллекта, серьезного, ответственного партнера, мирового лидера в области современной, чистой атомной энергетики с уникальным сочетанием надежности и безопасности, пояснил он.

"Сейчас в обойме "Росатома" на разных этапах реализации проекты по сооружению сразу 25 энергоблоков в девяти странах, и это высочайший результат за всю историю отрасли", - констатировал глава государства.

Динамичное развитие отрасли

Как считает президент, история доказывает, что прорывные достижения в такой сложной сфере, как атомная индустрия, не бывают случайными. За ними стоят научные и инженерные школы, системная работа десятков предприятий и тысяч людей, качественное образование и система подготовки кадров.

Сегодняшнее динамичное развитие отечественного атомного комплекса и то, что работа в нем вновь стала престижной, привлекательной для молодежи, доказывает, что такой потенциал у России есть, заметил Путин.

"И мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века", - заверил глава государства. "Благодарю вас за отличную, результативную работу. Желаю вам новых успехов, разумеется, здоровья и всего самого лучшего и вам, и вашим близким", - заключил он.