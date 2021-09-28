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Новые авиарейсы из Тюмени в Самару и Норильск запустят 4 октября

Все рейсы авиакомпания NordStar будет выполнять на самолетах Boeing 737-800

ТЮМЕНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordstar с 4 октября запускает новые рейсы из Тюмени ("Рощино") в Самару и Норильск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта во вторник.

"Партнер международного аэропорта "Рощино" авиакомпания NordStar приступает к выполнению рейсов из Тюмени в Самару и Норильск. Выполнение рейсов по новым направлениям начнется с 4 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Рейсы из Тюмени в Самару и обратно будут выполняться еженедельно по понедельникам, выполнение рейсов из Тюмени в Норильск - еженедельно по вторникам, обратный рейс из Норильска в Тюмень по воскресеньям. Все рейсы авиакомпании NordStar будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания, добавили в пресс-службе.

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