Мишустин назвал "Неделю ГЧП" уникальной площадкой для диалога государства и бизнеса

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям VIII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП", который проходит в Москве с 28 сентября по 1 октября. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Институт государственно-частного партнерства - один из самых молодых в нашей стране. За короткий срок своего существования он доказал, что является перспективным механизмом для эффективного взаимодействия государства и бизнеса в создании и поддержании транспортной, инженерной, социальной, культурной инфраструктуры, а также обмена опытом, компетенциями и лучшими управленческими практиками. <...> Многие годы "Неделя ГЧП" является уникальной площадкой для диалога представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества, где идет обмен мнениями, интересными идеями", - говорится в приветствии.

Премьер отметил, что для поддержки частных инвестиций правительство разработало целый комплекс мер федерального софинансирования. Это существенно расширило возможности регионов, которые могут получать бюджетные субсидии на строительство новых учебных заведений, а также туристических и спортивных объектов.

"Также предусмотрено использование бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций для воплощения в жизнь проектов ГЧП. Сегодня государство ведет активную деятельность по цифровой трансформации всех отраслей национальной экономики. Применение высоких технологий позволяет оптимизировать многие процессы", - добавил Мишустин. Он привел в пример этому платформу "Росинфра", позволившую разрабатывать инвестиционные проекты в режиме онлайн и оперативно взаимодействовать заинтересованным сторонам.

Мишустин выразил уверенность, что участники конгресса смогут найти ответы на актуальные вопросы, сформулировать конкретные предложения, которые дадут импульс развитию ГЧП в России.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - "Сбер". Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Кроме того, на "Российской неделе ГЧП" состоится вручение национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".