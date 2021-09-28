Коммерческое аэротакси начнет первые полеты в Сеуле с 2025 года

СЕУЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Коммерческое использование в южнокорейской столице аэротакси начнется в 2025 году. Как сообщил во вторник телеканал KBS, такие данные содержатся в документе под названием "Концепция городской воздушной мобильности", принятом национальным министерством государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

В соответствии с планом, начальная фаза распространения воздушных такси будет реализована в период с 2025 по 2029 годы. Далее с 2030 по 2034 годы авторы документа предполагают этап развития, после которого с 2035 года последует так называемый период зрелости. В ходе первой фазы в машине будет требоваться личное присутствие пилота. В период развития пилот сможет управлять аэротакси удаленно, а на третьем этапе транспорт станет полностью автономным.

В качестве остановок и пересадочных центров будут использоваться пункты вертикальной посадки. На первых порах планируется запустить аэротакси по двум направлениям, которые свяжут центр Сеула с аэропортами в Кимпхо и Инчхоне.

Воздушные такси будут летать по специально выделенным коридорам на высоте от 300 до 600 м. Это должно исключить столкновения с небольшими дронами, которые могут подниматься на 150 м, а также позволит пролетать даже над самым высоким небоскребом в Корее - Lotte World Tower (555 м.)

Электромоторы и особая конструкция лопастей должны сделать полет аэротакси практически бесшумным.