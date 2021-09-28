Кабмин утвердил современные нормы, регулирующие создание промышленных объектов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дорожную карту трансформации делового климата (ТДК) в сфере промышленного строительства. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства.

Уточняется, что всего в дорожную карту, составленную при участии бизнес-сообщества, вошло 36 мероприятий. По каждому из них готовятся нормативные акты, многие из них планируется принять в 2022 году. "Реализация дорожной карты позволит сократить длительность и снизить стоимость инвестиционно-строительного цикла, устранить избыточные требования, тормозящие создание промышленных объектов", - говорится в сообщении.

Новые нормы включают в себя мероприятия, распространяющиеся на полный цикл строительства - от этапа проектирования до ввода в эксплуатацию. "Речь идет, например, о совершенствовании процедур подготовки проектной документации и проведения экспертизы, упрощенном получении разрешений на строительство, смягчении обязательных требований, внедрении технологий дистанционного управления и контроля", - пояснили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, планируется унифицировать форму договора о подключении к инженерным сетям, а также обеспечить возможность технологического присоединения в рамках процедуры "одного окна". Сократить сроки и затраты на проектирование поможет введение института типовых проектных решений. Также предусматривается введение механизма обоснования технических решений на основе использования современных европейских стандартов и зеленых стандартов.

"Важная составляющая плана - инициативы, формирующие благоприятные условия для внедрения передовых технологий, - отмечается в сообщении. - В частности, планируется подготовить правовую базу для применения аэромониторинга и технологий дополненной реальности при строительстве промышленных объектов, что позитивно скажется на производительности труда в отрасли".

В кабмине напомнили, что в целом механизм ТДК, в рамках которого разработан план, позволяет аккумулировать инициативы по снятию барьеров для бизнеса и обеспечивает прямой контакт органов власти, предпринимателей и отраслевых специалистов.