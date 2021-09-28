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Мишустин поручил выделить средства на строительство набережной Волги в Саратове

Во время поездки в регион 7 сентября премьер-министр РФ посети ее лично

САРАТОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Саратовская область получит средства на строительство волжской набережной. Соответствующее решение принял глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в регион, сообщается на сайте правительства.

"Предусмотреть при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов необходимый объем бюджетных ассигнований для завершения реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе города Саратова", - говорится в документе, составленном по итогам рабочей поездки в Саратовскую область.

Набережная Космонавтов - улица в Саратове, тянущаяся вдоль Волги. Состоит из нескольких ярусов, где разбиты парки, установлены памятники и арт-объекты, находятся кафе, с 2021 года - пляж. Протяженность набережной изначально составляла 1,5 км, в настоящий момент идут работы по ее продлению до 4 км.

Во время поездки в регион 7 сентября Михаил Мишустин лично посетил набережную реки Волги в Саратове, отметив, что вопросы реконструкции и строительства набережных актуальны для многих городов России. По его словам, "в Саратове волжская набережная очень живописная".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСаратовская область
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