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Глава атомного агентства Ирана прибыл в Москву для переговоров с главой Росатома

Во время своего визита в Москву Мохаммад Эслами и Алексей Лихачев обменяются мнениями по последним событиям и сотрудничеству между Организацией по атомной энергии Ирана и госкорпорацией "Ростом"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами прибыл во вторник в Москву для переговоров с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. Об этом говорится в Telegram-канале посольства Ирана в Москве.

"Господин Эслами, вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана, прибыл в Москву во вторник, чтобы встретиться со своим российским коллегой Алексеем Лихачевым, главой госкорпорации "Росатом", - отметили в диппредставительстве.

Как указали в посольстве, во время своего визита в Москву Эслами и Лихачев "обменяются мнениями по последним событиям и сотрудничеству между Организацией по атомной энергии Ирана и госкорпорацией "Ростом".

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