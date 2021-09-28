Медведев: финансирование НИОКР по госпрограммам в 2022-2024 гг. превысит 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Общий объем финансирования на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 2022-2024 годах по 34-м отраслевым госпрограммам оценивается в более чем 1,4 трлн рублей. Об этом заявил во вторник замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Он отметил, что за последние месяцы правительство консолидировало бюджетные ассигнования на проведение НИОКР гражданского назначения. "Общий объем финансирования сформирован из 34-х отраслевых государственных программ и составляет более 1,4 трлн рублей на период 2022-2024 годов", - сказал Медведев.

Он обратил особое внимание на эту цифру в связи с тем, что некоторое время назад по партийной линии "долго выяснял, все-таки какая сумма там получается". "Исхожу из того, что та сумма, которая мной озвучена, является реальной. Прошу ее соответствующим образом верифицировать в ходе нашего совещания", - добавил замглавы СБ РФ.

Медведев напомнил, что на прошлом заседании президиума шла речь о необходимости ускорить разработку новой госпрограммы научно-технологического развития, которая готовится по поручению президента. "Этот документ должен предусматривать четкую, понятную систему межведомственного управления средствами, которые выделяются на исследования и разработки - начиная от этапа планирования и заканчивая контролем над результатами", - пояснил он.

Замглавы Совбеза также указал на то, что определены 11 приоритетов госпрограммы, каждый из которых отвечает стратегии научно-технического развития. Среди них - фундаментальные исследования, научное лидерство, кадры, человеческий капитал, новые технологии, энергетика, медицина. Он отметил необходимость обеспечить консолидацию бюджета федеральных научно-технических программ в рамках новой госпрограммы, чтобы избежать дублирования ресурсов из разных источников.