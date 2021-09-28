S&P улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2021 году до 4%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2021 году составит 4% (июньский прогноз - 3,7%), говорится в обзоре стран с развивающимися рынками, подготовленном международным рейтинговым агентством S&P. В 2022 году аналитики агентства ожидают увеличения ВВП РФ на 2,6%, в 2023 и 2024 годах - на 2% ежегодно.

Прогноз S&P относительно инфляции в РФ составляет 6,1% в 2021 году, 4,2% в 2022 году и по 4% в 2023 и 2024 годах. По прогнозу, уровень ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году остановится на 7% годовых (сейчас 6,75%), в 2022 году - 6,5%, в 2023 и 2024 годах - 5,5%. Что касается курса валют, то аналитики ожидают на конец этого года 72 рубля за доллар, на конец 2022 года - 73,95 рубля за доллар, на конец 2023 года - 76 рублей за доллар, на конец 2024 года - 77,5 рубля за доллар.

Уровень безработицы в стране, по прогнозу аналитиков, в этом году составит 4,9%, в следующем - 4,7%, и по 4,6% в 2023 и 2024 годах.

В странах Европы с формирующимся рынком, на Ближнем Востоке и в Африке аналитики прогнозируют увеличение темпа роста ВВП, в первую очередь за счет роста потребления и экспорта.

Инфляция в странах Европы с формирующимся рынком продолжает расти, все больше отдаляясь от целей центральных банков, поскольку более высокие цены на топливо и продукты питания и сбои в цепочках поставок является результатом ускоряющегося роста экономики, отмечают в агентстве. Центральные банки этих стран, по ожиданиям аналитиков, будут искать баланс между поддержкой восстановления экономики и закреплением инфляционных ожиданий.

Основным риском ухудшения в отношении стран с развивающихся рынками является недостаточный уровень вакцинации, что делает страны уязвимыми для будущих волн инфекции. Другие риски ухудшения темпов роста включают более быструю, чем ожидалось, нормализацию денежно-кредитной политики США.