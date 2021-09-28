Власти Москвы планируют подписать концессионное соглашение по утилизации электронного лома

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в ближайшее время подписать концессионное соглашение в сфере утилизации электронного лома. Всего, накопленным итогом, к концу года сумма подписанных соглашений составит 120 млрд рублей. Об этом журналистам в рамках Российской недели ГЧП сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ранее Москва подписала с инвестором первое концессионное соглашение о строительстве на территории инновационного центра "Сколково" школы на 825 мест.

"Мы также собираемся в скором времени подписать соглашение в сфере утилизации электронного лома. Я думаю, что к концу года мы суммарно, накопленным итогом, подпишем концессионных соглашений на 120 млрд рублей", - сказал Прохоров.

Он отметил, что Москва уделяет большое внимание такому инструменту как концессионное соглашение, потому что на примере этой концессии можно заметить, что такие формы позволяют городу привлечь современные и прорывные технологии для Москвы. Власти города также подписывают соглашения и в сфере ЖКХ.

По словам руководителя департамента, особенность школы в Сколково, прежде всего, состоит в том, что инвестор готов вкладывать средства в образование. Тут элемент концессии дает гарантию как для властей Москвы, что проект будет реализован, так и для инвестора, что город выполнит взятые на себя обязательства. Власти поддерживают такие проекты.