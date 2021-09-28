Глава Пензенской области оценил траты на модернизацию общественного транспорта

ПЕНЗА, 28 сентября. /ТАСС/. Стоимость модернизации системы пассажирского транспорта в Пензенской агломерации оценивается в 6,4 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи с полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым в Пензе.

Ранее отмечалось, что Пензенская область рассчитывает использовать инфраструктурные кредиты для модернизации транспортной системы.

"Мы будем использовать средства инфраструктурного кредита, это порядка 3,2 миллиарда рублей. Совместно отрабатываем все вопросы с "ВЭБ.РФ", привлекаем еще порядка 3,2 миллиардов. В целом аккумулируем под этот проект около 6,4 миллиардов рублей", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.

По его словам, это позволит полностью модернизировать подвижной состав, приобрести более экологичные автобусы большой вместимости на газомоторном топливе.

Кроме того, планируется полностью пересмотреть маршрутную систему и перейти на единый проездной билет на территории Пензенской агломерации.

"С целью повышения качества транспортного обслуживания будет создан государственный оператор. Начнем работу в 2022 году, и в ближайшие пару лет этот проект реализуем", - отметил Мельниченко.

В Пензенскую агломерацию входят Пенза, Заречный, а также ряд населенных пунктов Пензенского, Бессоновского и Мокшанского районов.