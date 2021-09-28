Биржевые цены бензина Аи-95 вернулись к росту и обновили рекордные значения

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Биржевые цены бензина марки "Премиум-95" по территориальному европейскому индексу по итогам торгов во вторник снова начали расти после небольшого снижения в понедельник и установили новое рекордное значение, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

На прошлой неделе цена бензина Аи-95 обновляла рекорд три дня подряд, начиная со среды.

28 сентября стоимость Аи-95 выросла на 0,28% и достигла 60,253 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 также продолжает дорожать. Цена бензина этой марки выросла за день на 0,23%, до 57,18 тыс. рублей за тонну. Увеличилась стоимость топлива и для реактивных двигателей (авиакеросина) - на 1,65%, до 51,796 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,42% - до 50,21 тыс. рублей за тонну.

В то же время стоимость топочного мазута увеличилась на 0,69%, до 26,374 тыс. рубдей за тонну, также обновив исторический рекорд.

При этом биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) упала на 3,92%, опустившись до 38,934 тыс. руб. за тонну.