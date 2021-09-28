Эксперты: либерализация экспорта трубопроводного газа может быть выгодна России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Либерализация экспорта российского газа с допуском к трубопроводам независимых производителей может помочь России выполнить требования третьего энергопакета мер Евросоюза, не приводя к конкуренции с "Газпромом". Об этом говорится в опубликованном во вторник обзоре газового сектора России экспертов Bank of America.

"Либерализация экспорта газа должна быть в целом выгодна России <…> С учетом снижения добычи газа в Европе и ограничения поставок СПГ российские независимые производители газа ("Роснефть", "Новатэк") могут найти новых покупателей без ущерба существующим контрактам "Газпрома", - отмечается в обзоре.

Кроме того, эксперты Bank of America полагают, что привлечение газа независимых производителей может позволить России соответствовать требованиям так называемого третьего энергопакета ЕС, который в данный момент запрещает операторам экспортных газопроводов использовать мощность на 100%.

Традиционно против идеи либерализации выступает "Газпром". В частности, указывая на то, что у "Роснефти" в данный момент не хватает газа для исполнения контрактных обязательств. "Однако, с 2022 года "Роснефть" существенно нарастит мощности по добыче газа с выходом на проектную мощность проекта "Роспан" и запуском Харампурского месторождения. Оба эти проекта в 2022 году дадут около 10 млрд куб. м дополнительной добычи газа по сравнению с 2021 годом", - подчеркивают в Bank of America. По оценкам экспертов банка, экспорт 10 млрд куб. м газа позволил бы "Роснефти" заработать дополнительные $0,3-0,8 млрд EBITDA при цене газа в $200-300 за тыс. куб. м и до $2,1 млрд при ценах на уровне $530 за тыс. куб. м., которому соответствуют текущие форвардные цены на 2022 год на европейском хабе TTF.

Как отметили в Bank of America, на российском рынке уже есть пример не реализовавшихся опасений "Газпрома" о конкуренции на экспортных рынках трубопроводного газа и СПГ. Так, "Новатэк" запустил проект "Ямал СПГ" мощностью 20 млн тонн в год. Компания также привлекла более $10 млрд иностранных инвестиций в российские проекты СПГ. "Опасения, что российские потоки СПГ будут конкурировать с российским трубопроводным экспортом, не оправдались, поскольку "Газпром" фактически увеличил объемы поставок в Европу", - отметили эксперты банка.

О третьем энергопакете

Третий энергопакет мер ЕС предусматривает, во-первых, обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам; во-вторых, резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний; в-третьих, в соответствии с требованиями транспарентности предусмотрено детальное информирование Еврокомиссии о работе объектов энергетической инфраструктуры, в том числе о порядке установления тарифов на транспортировку ресурсов.

Цена газа на спотовых площадках в Европе на открытии торгов 28 сентября впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м. на фоне новостей о двукратном снижении прокачки газа по газопроводу Ямал - Европа. Как впоследствии прокомментировали в "Газпроме", ситуация временная и связана с заявкой одного из клиентов.