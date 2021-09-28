Путин заявил, что динамика макроэкономических показателей в РФ будет в фокусе внимания

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Динамика макроэкономических показателей в РФ будет постоянно находиться в фокусе внимания на фоне неустойчивой ситуации в мировой экономике. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, открывая в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам.

"Ситуация в мировой экономике - мы с вами это хорошо знаем - все еще остается неустойчивой, турбулентной, поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания", - сказал он.

Путин уточнил, что это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и в ходе его исполнения, "чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан".

Как отметил президент, нынешнее совещание является заключительным по теме рассмотрения проекта федерального бюджета на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг. По его словам, правительство "провело очень большую работу" по подготовке этого документа.

"Мы уже рассмотрели прогноз социально-экономического развития России на ближайшее время. С учетом этого прогноза строятся планы доходной и расходной частей бюджета, определяются основные параметры главного финансового документа страны", - сказал Путин.