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Энергоблок Смоленской АЭС вывели на номинальную мощность после планового ремонта

Работы завершили раньше срока

ТАСС, 28 сентября. Первый энергоблок Смоленской атомной электростанции (АЭС) вывели на номинальную мощность после окончания планового ремонта. Он завершен на двое суток раньше установленного срока, сообщила во вторник пресс-служба "Росэнергоатома".

"В рамках планового ремонта провели порядка 500 регламентных операций на оборудовании реакторного, турбинного, электрического и других цехов. В них было вовлечено 1 500 специалистов как самой САЭС, так и подрядных организаций. <...> Срок ремонтных работ удалось оптимизировать на двое суток при безусловном соблюдении качества", - говорится в сообщении.

Специалисты провели в том числе внутриреакторный контроль, текущий ремонт второго турбогенератора. Энергоблок № 1 был выведен в плановый текущий ремонт 21 августа, по данным пресс-службы АЭС, работы планировалось завершить в течение 37 суток.

Модернизация энергоблока № 1 Смоленской АЭС была проведена в 2011 году вместе с капитальным ремонтом. Смоленская АЭС расположена в городе Десногорске, ежегодно выдает в энергосистему России около 20 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляет около 11% всей энергии, вырабатываемой концерном "Росэнергоатом", и более 80% энергии, производимой предприятиями энергетики области. Ранее специалисты с опережением графика завершили плановый капитальный ремонт на энергоблоке № 3 Смоленской АЭС, его вывели на номинальную мощность.

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РоссияСмоленская область
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